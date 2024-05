Willy Gatuhau, condamné, perd la mairie de Païta

Dix ans après l’affaire de l’achat des voix lors des élections municipales en 2014, la cour d’appel de Nouméa a confirmé, mardi 30 avril, les peines prononcées contre Harold Martin et Willy Gatuhau en 2019, annonce NC La 1ère.

L’ancien maire de Païta, reconnu coupable de corruption, est condamné à cinq ans d’inéligibilité, deux ans de prison dont un avec sursis, et à 1,6 million de francs d’amende, mais il bénéficie d’un aménagement de peine et devra porter un bracelet électronique pendant un an. Willy Gatuhau, directeur de cabinet à l’époque, perd son siège de premier édile. Il écope de trois ans d’inéligibilité avec exécution provisoire et d’un an de prison avec sursis.

Afin de rendre la peine effective, le haut-commissaire doit « déclarer l’élu démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal et de maire », expliquent Les Nouvelles Calédoniennes. Sa première adjointe en charge de la vie scolaire, Maryline d’Arcangelo, devrait assurer l’intérim le temps qu’un successeur et de nouveaux adjoints soient élus lors d’un prochain conseil municipal. Frédéric de Greslan, adversaire malheureux lors des élections de 2014, constitué partie civile, a dit toute sa « satisfaction » du jugement. Willy Gatuhau devrait également perdre sa place de suppléant de Nicolas Metzdorf. Les deux condamnés peuvent encore se pourvoir en cassation.