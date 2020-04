Les deux îles sont encore exemptes de Covid-19. Les 11 derniers tests envoyés en Nouvelle-Calédonie se sont tous révélés négatifs. Un cas est sous surveillance dans l’attente des résultats. L’archipel n’est pas soumis à des mesures de confinement, mais des contrôles stricts sont opérés sur les entrées maritimes et aériennes, uniquement autorisées pour le ravitaillement (denrées, gaz, essence, matériel sanitaire, médicaments…) et les Évasan. L’inquiétude, en revanche, est bien réelle. Les moyens médicaux sont insuffisants. Près de 600 kg de matériel sanitaire et de médicaments ont été acheminés, vendredi, depuis la Nouvelle-Calédonie.

©haut-commissariat de Wallis-et-Futuna