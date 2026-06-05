Walles Kotra : « Il y a une sorte de mission historique du Sud : conjuguer ce que nous sommes »

DNC : Pourquoi cet engagement dans les élections provinciales ? Walles Kotra : Je ne viens pas du monde politique. Je m’y suis intéressé, tout en m’en méfiant. Je pensais que l’essentiel avait été fait avec les accords de Matignon et de Nouméa. Mais je ne reconnais plus mon pays : des gens ont faim, on a peur de l’autre, on cultive la division, l’exclusion, et derrière elle, souvent, le racisme. Or cela ne ressemble pas à notre culture. Toute notre histoire a été de bâtir des ponts entre nous. Nous avons su trouver des accords entre le peuple kanak, présent depuis des milliers d’années, et ceux qui sont arrivés ensuite. C’est cette force-là que nous devons transmettre. Aujourd’hui, j’ai un sentiment d’inachevé : laisser un pays plus abîmé que celui reçu de nos pères, je ne peux pas m’y résoudre. Est-ce une candidature Calédonie ensemble ? Ce n’est pas une liste Calédonie ensemble, c’est une liste soutenue par Calédonie ensemble, avec des personnalités d’hori- zons divers. Philippe Gomès, c’est Philippe Gomès ; moi, c’est moi. Mais je respecte ce parti. Il y a aussi le sénateur Georges Natu- rel, membre du groupe Les Républicains, Marie-Paule Tourte-Trollue, ancienne haut fonctionnaire et d’autres personnalités qui n’appartiennent à aucun parti. Nous nous retrouvons tous autour de ces idées fortes : « une province pour tous, un pays solidaire, un avenir partagé ». La situation aujourd’hui est particulièrement grave : en temps de cyclone, il faut agir. Face à un pays divisé, abîmé, en situation de banqueroute, face à des entreprises étouffées et à une situation sociale grave, je me suis dit que c’était la pierre que je pouvais apporter. À quel électorat vous adressez-vous ? Je m’adresse à tous les Calédoniens. Né à Tiga, arrivé jeune à Nouméa, j’ai découvert que j’étais calédonien par les rencontres, la manière de vivre. Nous sommes tous attachés à cette terre ; cet attachement n’a pas de couleur de peau. Depuis quelques jours, des gens me disent qu’une lumière s’est rallumée. C’est une démarche qui rassure sur ce qu’ils sont.

Les priorités d’ordre social et institutionnel sont-elles au même niveau ? Il faut gérer les deux. L’urgence sociale, parce que la population a faim, est mal soignée et que nos entreprises sont à l’agonie alors que ce sont elles qui créent la richesse. Mais il faut aussi poursuivre le dialogue institution- nel. Si nous retrouvons ici un consensus, les formations politiques nationales suivront. Le problème, c’est aussi l’explosion de l’échiquier politique national. La situation est trop grave pour être laissée à des tactiques de militants ou à de petites combines : elle doit être portée par des hommes d’État, à partir d’un accord trouvé entre nous. Vous avez employé le terme de partenariat avec la France. Qu’implique-t-il à vos yeux ? Si l’on demande aux Calédoniens avec qui ils veulent un partenariat durable — la Chine, les États-Unis, l’Australie, le Japon ou la France et l’Europe — beaucoup répondront la France et l’Europe, y compris parmi les indépendantistes. Il faut clore le processus en cours et ouvrir quelque chose de nouveau, utile aussi à la France dans la région. Pour moi, le partenariat, c’est cela : comment la France, qui nous a colonisés, peut avoir la grandeur de nous décoloniser, puis qu’en- semble on chemine pour écrire de nouvelles pages d’histoire. Vos adversaires disent que c’est l’indépendance association. Nous sommes piégés par les mots ; il faut en sortir. La présence de la France en Nouvelle-Calédonie s’est faite dans le contexte du 19e siècle. Ce qui m’importe, c’est de renouveler ce lien avec la France et, à travers elle, avec l’Europe dans le contexte du 21e siècle. Nous avons construit quelque chose avec la France : jusque dans les coutumes, le français est utilisé ici par tous sans que cela dimi- nue ceux qui le parlent. C’est une victoire collective. Oui, il faut une décolonisation réussie, parce qu’il y a eu colonisation. Cela peut ouvrir une nouvelle histoire et nous permettre de nous projeter. J’ai du respect pour les indépendantistes et j’ai servi la France pendant quarante ans : il faut une solution qui fasse la synthèse de tout cela. Le processus de décolonisation peut nous grandir tous, nous et la France, qui ne sait pas décoloniser. C’est une chance historique.