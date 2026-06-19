Wali Wahetra : « assainir, sécuriser, s’émanciper »

DNC : La province des Îles est présidée depuis plus de 20 ans par l’Union calédonienne, quels changements apporterait une présidente issue du Palika ?

Wali Wahetra : Nous allons rompre avec une gestion faite au hasard et opter pour une méthodologie stricte et optimale qui s’ap- puiera sur une gouvernance collégiale, en association avec les autorités coutumières. L’objectif est de faire en sorte que la mise en œuvre des politiques publiques soit plus efficace.

Assainir, sécuriser et s’émanciper sont les trois mots clés de notre programme. « Assainir » est un préalable indispensable pour dégager des marges de manœuvre dans tous les secteurs. Nous avons des remboursements à réaliser, des factures impayées liées à nos grands projets structuraux.

« Sécuriser » fait notamment référence à la santé. Il faut faciliter l’accès aux soins en sécurisant nos outils, nos transports, nos centres médico-sociaux, nos dispensaires et nos équipements. Cela permettra d’avoir une offre de soins suffisante et de limiter l’exode sanitaire en province Sud. Rénover nos structures va aussi offrir de l’emploi à nos petites entreprises.

S’émanciper passe par la souveraineté à tous les niveaux. À commencer par la souveraineté alimentaire. Nous pourrions créer des petites coopératives à l’échelle des districts afin d’organiser la collecte, l’écoulement et le stockage des produits frais, ce qui permettra d’approvisionner nos cantines.

La collectivité est très endettée, que proposez-vous pour sortir de cette situation ?

Jusqu’en 2029, un plan de redressement et d’apurement de la dette est prévu, avec l’appui de la Chambre territoriale des comptes. Un second contrat a été signé avec l’État pour nous accompagner financièrement jusqu’en 2028. Avec la liste du Palika Îles, nous nous engageons dans un premier temps à respecter les préconisations et les engagements pris par la collectivité.

Nous avons toujours dénoncé la gestion budgétaire de la province des Îles. Mais aujourd’hui, nous devons, malgré tout, porter cette responsabilité. Nous allons continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement, rechercher de nouvelles sources de financement et réduire la participation provinciale. Par exemple, nous venons de voter un texte pour repousser l’âge d’obtention des allocations vieillesse. Certaines mesures seront prises progressivement, sans impacter la solidarité. Celle-ci est nécessaire et doit être déployée par la puissance publique.

Nous encouragerons néanmoins la population à s’émanciper de l’argent public, des importations, etc. L’objectif de toutes ces mesures est de pouvoir rembourser 1,3 milliard de francs par an, c’est ce que prévoit le plan de redressement.