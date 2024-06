Voter avec « la tête ailleurs »

La tendance sera particulièrement scrutée ce week-end. Tout d’abord, parce que le délai de préparation du candidat et de réflexion du Calédonien est très court. Seulement trois semaines se seront écoulées depuis l’annonce surprise du président de la République Emmanuel Macron, dimanche 9 juin, de dissoudre l’Assemblée nationale après la désillusion du parti Renaissance aux élections européennes.

« Si un bureau de vote est perturbé, on arrête » prévient Eddie Lecourieux, le maire du Mont-Dore. Dix-huit candidats se présenteront au premier tour des élections législatives anticipées dans les deux circonscriptions calédoniennes, ce dimanche 30 juin. Pas moins de 222 900 électeurs sont appelés aux urnes. Le taux de participation s’était arrêté à un peu plus de 32 % au global, en 2022.

« AU RABAIS »

La mairie du Mont-Dore n’a pas disposé de panneaux d’affichage au bord de la route, « pour ne pas qu’on nous les brûle » explique Eddie Lecourieux, qui constate néanmoins « l’envie des gens d’aller voter ». À l’image de Marc, habitant dans ce sud isolé de la commune. Même si « cette élection est “au rabais” selon moi, vu les conditions catastrophiques de campagne, je vais essayer de lire les programmes via les réseaux et regarder les vidéos des candidats ». Mais, tous les élus le reconnaissent, « les électeurs ont la tête ailleurs ». À l’obligation de nourrir la famille, aux soucis financiers, au maintien ou non de son travail, à la sécurisation de sa maison ou de son quartier…

Lors de ses réunions, Philippe Dunoyer, député Renaissance sortant et candidat Horizons dans la première circonscription, évoque la nécessité du « retour de la paix par une solution politique » ainsi que le redressement de l’économie par « un plan Marshall avec l’État ». Son ancien coéquipier parlementaire, désormais concurrent direct, Nicolas Metzdorf estime que « l’on peut négocier avec les indépendantistes démocrates » en vue de la construction d’un accord global pour ouvrir la Nouvelle-Calédonie sur « de nouvelles perspectives ». Celle de la reconstruction avec l’aide de l’État ou encore celle « du respect de la démocratie » après les trois référendums.

Surprise de la seconde circonscription, Emmanuel Tjibaou, l’un des fils de la figure indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, insiste sur le rétablissement « du dialogue ». Le candidat « Indépendantistes et nationalistes » milite pour une prospection, du niveau national à international, en faveur de la reconstruction et pour que « la France prenne en charge la responsabilité de décoloniser jusqu’au bout ».