À la demande du gouvernement, Aircalin a opéré un vol cargo entre Nouméa et Paris. À l’aller, l’avion a transporté des marchandises à l’export telles que du thon local, du courrier et des prélèvements sanguins. Au retour, 110 m3 de fret médical et postal ont été acheminés. Une opération importante dans un contexte difficile pour les salariés de la compagnie.