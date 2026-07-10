Voie royale pour Sonia Backès

Une victoire éclatante dans cette collectivité qui concentre 75 % de la population calédonienne et l’essentiel du tissu économique. L’union des Loyalistes et du Rassemblement (Forts et unis) a récolté 41 294 voix le 28 juin, soit 50,14 % des suffrages, ce qui lui permet d’obtenir 28 sièges dans l’hémicycle de la Maison bleue.

L’alliance décroche huit sièges de plus que l’Avenir en confiance, en 2019, qui avait comptabilisé 28 802 voix (40,59 %) pour 20 élus à l’assemblée. Aujourd’hui, cette majorité est divisée en deux groupes : les Loyalistes (23 élus) et le Rassemblement Sud (5).

Dans l’hémicycle, un seul groupe d’opposition désormais : Kanaky (liste Kanaky pour tous), avec toujours sept élus. L’Éveil océanien décroche cinq fauteuils, un de plus qu’en 2019. Les non-indépendantistes ont absorbé les neuf sièges détenus auparavant par Calédonie ensemble, dont cette élection a entériné la disparition.