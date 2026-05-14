Voice 2030 au Vanuatu : Mickaël Forrest s’explique

« Pendant nos trois jours là-bas, j’ai cru que le pays allait couler. » Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture, de la jeunesse et des sports, est revenu, lors d’une conférence de presse, sur la polémique liée à la présence d’une délégation du FLNKS au Vanuatu dans le cadre de l’évènement Voice 2030, du 4 au 7 mai. Dans un premier temps, il a affirmé que son déplacement avait été validé au

préalable par le gouvernement et qu’il « s’agissait bien d’une visite officielle ». Selon le porte parole du gouvernement Christopher Gygès, le président a indiqué qu’il « n’y avait pas d’ordre de mission ».

Mickaël Forrest indique que la venue sur le territoire, il y a un mois, du ministre vanuatais du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Samson Samsen, explique que l’invitation lui ait été envoyée à lui et non pas à Christopher Gygès, en charge de l’économie. À cette occasion, les deux responsables ont discuté du Festival des arts et du Pacifique, qui aura lieu en 2028. « Il y a des déclinaisons logiques, en termes économiques. Nous avons souhaité maintenir ce lien-là », explique Mickaël Forrest, qui n’a pas précisé les raisons de la présence du président du FLNKS, Christian Tein, lors de ce séjour. Celui-ci « communiquera peut-être par la suite ».

Lors de la séance hebdomadaire du gouvernement, mercredi 13 mai, « j’ai exprimé mes regrets au haut-commissaire devant cette communication négative tous azimuts de hauts fonctionnaires français », a-t-il souligné. En parallèle, et alors que la ville de Dumbéa a suspendu son lien de jumelage avec Port- Vila, la capitale du Vanuatu a réaffirmé, au travers d’un accord conclu lundi 11 mai, son jumelage historique avec la ville de Shanghai, en Chine, établi en 1994.