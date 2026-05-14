Voice 2030 au Vanuatu : Mickaël Forrest s’explique

« Pendant nos trois jours là-bas, j’ai cru que le pays allait couler. » Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture, de la jeunesse et des sports, est revenu, lors d’une conférence de presse, sur la polémique liée à la présence d’une délégation du FLNKS au Vanuatu dans le cadre de l’évènement Voice 2030, du 4 au 7 mai. Dans un premier temps, il a affirmé que son déplacement avait été validé au
préalable par le gouvernement et qu’il « s’agissait bien d’une visite officielle ». Selon le porte parole du gouvernement Christopher Gygès, le président a indiqué qu’il « n’y avait pas d’ordre de mission ».
Mickaël Forrest indique que la venue sur le territoire, il y a un mois, du ministre vanuatais du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Samson Samsen, explique que l’invitation lui ait été envoyée à lui et non pas à Christopher Gygès, en charge de l’économie. À cette occasion, les deux responsables ont discuté du Festival des arts et du Pacifique, qui aura lieu en 2028. « Il y a des déclinaisons logiques, en termes économiques. Nous avons souhaité maintenir ce lien-là », explique Mickaël Forrest, qui n’a pas précisé les raisons de la présence du président du FLNKS, Christian Tein, lors de ce séjour. Celui-ci « communiquera peut-être par la suite ».
Lors de la séance hebdomadaire du gouvernement, mercredi 13 mai, « j’ai exprimé mes regrets au haut-commissaire devant cette communication négative tous azimuts de hauts fonctionnaires français », a-t-il souligné. En parallèle, et alors que la ville de Dumbéa a suspendu son lien de jumelage avec Port- Vila, la capitale du Vanuatu a réaffirmé, au travers d’un accord conclu lundi 11 mai, son jumelage historique avec la ville de Shanghai, en Chine, établi en 1994.