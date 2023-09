Vive inquiétude des libéraux de santé

Les syndicats de médecins libéraux, kinésithérapeutes, masseurs kinés, chirurgiens-dentistes, orthophonistes, biologistes, infirmières à domicile, sages-femmes et pharmaciens ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation critique du système de santé. Ils évoquent la pénurie croissante de personnel, la détérioration de l’offre de soins et un manque de moyens qu’il est « urgent de prendre en considération ». Ils estiment que les difficultés financières de la Nouvelle- Calédonie amènent les élus à choisir « une politique purement économique ». Et s’interrogent sur « comment maintenir chacun d’entre nous en bonne santé sans financer des techniques de soins modernes et de qualité, sans financer l’attractivité des professions de santé libérales et sans intervenir dans la prévention ? » Ils organiseront prochainement une manifestation.