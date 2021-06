Sans vouloir faire preuve de pessimisme, il y a en ce moment des raisons de taper du pied.

À propos du gouvernement d’abord. On comprend que les négociations soient importantes en cette dernière ligne droite de l’Accord de Nouméa, mais les répercussions d’une simple gestion des affaires courantes sont immenses pour ce territoire déjà fébrile en raison de la crise économique et sanitaire que les fonds d’aides à eux seuls ne peuvent entièrement atténuer. Espérons que l’approche des prochaines échéances au Congrès va permettre de décanter cette situation délétère.

On a déjà évoqué le budget. Des secteurs entiers sont impactés par l’absence de prises de décision ou le manque d’interlocuteurs. On pense notamment au BTP, à la santé, à l’audiovisuel, au Cese qui ne peut être installé… La liste s’allonge. On s’inquiète en particulier de la situation du secteur de la santé, que nous évoquions déjà la semaine dernière. Les structures, les soignants, les syndicats tirent la sonnette d’alarme sur un système qui va « droit dans le mur ».

La problématique économique, les agressions dans les dispensaires, comme à l’île des Pins dimanche encore, le contexte référendaire, mais aussi la fermeture des frontières entraînent des départs nombreux de soignants et des difficultés grandissantes à les remplacer. Il faut réfléchir à la façon dont nous allons financer ce système et attirer à nouveau… À moins de s’habituer à l’effondrement de ce que nous avons connu jusqu’à présent. En attendant, il faut, à notre sens, impérativement commencer à accélérer le processus pour au moins lever la règle des motifs impérieux comme dans la plupart des outre-mer. La Calédonie s’impatiente.