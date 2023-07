Visite présidentielle : des espoirs très variés

♦ UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT

Sur le plan institutionnel, les non-indépendantistes attendent d’abord « un soutien à la démarche entreprise par Gérald Darmanin et au calendrier annoncé, c’est-à-dire enfin des trilatérales fin août, une modification de la Constitution avec soit un accord global, ce que l’on souhaite, soit a minima, un engagement de modifier le corps électoral », détaille Gil Brial (Les Loyalistes).

Plus globalement, « Emmanuel Macron vient dans une Nouvelle-Calédonie qui a affirmé sa volonté de rester française » et ils souhaitent qu’il puisse éclaircir sa vision de la France dans la zone et du rôle de la Nouvelle-Calédonie. « Si la France veut être plus présente dans le Pacifique, et ça semble être sa volonté, comment la développer concrètement en termes de base militaire, de présence diplomatique ? »

Pour Gil Brial, cette vision doit aussi se décliner par des investissements pour rendre la Nouvelle-Calédonie plus attractive avec une véritable politique de développement. Sur un plan plus conjoncturel et la crise des finances publiques, ces élus plaident pour la transformation des prêts sollicités durant la période Covid en subventions, dont ont bénéficié d’autres territoires de la République. Ils sollicitent aussi un « appui intellectuel, de ressources humaines sur le nickel, sur la fiscalité, etc. ».

♦ FERMER LA PARENTHÈSE DU COLONIALISME

Les indépendantistes ont d’autres préoccupations. « Nous attendons une affirmation officielle que la Nouvelle-Calédonie fait partie des pays de l’arc de la Mélanésie, et qu’il y avait ici un peuple avant la colonisation, le peuple kanak », explique Aloisio Sako, président du RDO à l’animation du FLNKS.

Ils souhaitent « une résolution du contentieux colonial » et « l’annonce officielle de la fermeture de cette parenthèse du colonialisme ». Aloisio Sako se réfère « à l’accord de Yalta libérant les pays colonisés », « aux dernières déclarations des présidents des pays non-alignés en Azerbaïdjan sommant la France de libérer les pays encore colonisés et de combattre la xénophobie et le racisme en son sein » ou encore aux déclarations mêmes d’Emmanuel Macron qui avait qualifié en Algérie la colonisation de « crime contre l’humanité ». Des points « relevant directement de sa compétence », la partie institutionnelle étant discutée avec l’État dans le cadre des négociations. Cela permettrait de placer la Nouvelle- Calédonie « dans une perspective claire, pour une paix durable et la construction d’un destin commun ».

Emmanuel Macron aurait la volonté de rencontrer les représentants politiques calédoniens ensemble. Les indépendantistes n’y sont pas opposés mais il ne s’agira pas d’une trilatérale, font-ils remarquer. Il est par ailleurs prévu d’accompagner Emmanuel Macron dans la région. « Il s’agit bien d’une compétence partagée et depuis longtemps. C’est une démonstration que sans nous, la France aura un handicap. S’agissant de la Mélanésie, ce sont des pays qui nous ont toujours soutenus et qui continuent de nous soutenir. »