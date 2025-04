[VISITE] Manuel Valls donne rendez-vous fin avril

« SE TENIR À LA HAUTEUR DES ENJEUX »

La question est désormais centrale : cette entente institutionnelle est-elle possible ? Conscient des hautes difficultés, Manuel Valls croit en la signature de tous. « L’esprit de responsabilité est là. Personne n’envisage l’échec. Un échec serait terrible pour la Nouvelle-Calédonie », a souligné le ministre peu avant son départ vers l’aéroport de La Tontouta, mardi soir.

Les yeux se tournent vers le FLNKS et l’Union calédonienne, formations qui ont annoncé les étapes vers l’accession du territoire à la pleine souveraineté. Emmanuel Tjibaou, chef de la délégation, et ses collègues vont « retourner au sein des structures pour présenter la base de discussion, et amener des éléments pour préparer la séquence suivante ». Le président de l’UC en est convaincu : « Il faut se tenir à la hauteur des enjeux pour les familles endeuillées autant que pour les entreprises détruites ». Un capital social doit donc être reconstruit et « cela passe par les politiques mais certainement, aussi, par la société civile ».

Avant le retour du ministre Manuel Valls et du conseiller spécial du Premier ministre Éric Thiers à Nouméa fin avril, les échanges vont se poursuivre avec Paris via des visioconférences sur les thèmes capitaux. Le locataire de la rue Oudinot croit « que l’accord est possible cette fois-ci ».

Yann Mainguet