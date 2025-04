[VISITE] « Il faut construire autrement »

Manuel Valls a déambulé dans les allées du marché de Nouméa pour prendre « le pouls de la société » et a rencontré les lycéens de l’établissement Lapérouse, parce que « tout ce que nous faisons ici, c’est-à-dire trouver un accord » sur l’avenir institutionnel du territoire, « c’est pour la jeunesse ». Entre les deux séquences, le ministre des Outre-mer a échangé dimanche soir avec la société civile à l’université à Nouville. Une discussion avec une centaine d’étudiants, responsables d’association ou chefs d’entreprise durant laquelle finalement le sujet clivant de l’indépendance et du maintien de la Nouvelle- Calédonie dans la République a été très peu abordé.

Les préoccupations sont ailleurs. Sur l’identité, sur la méconnaissance de l’histoire de l’archipel et de ses communautés, mais aussi sur le métissage. Pour un jeune de 28 ans, d’origine futunienne, vietnamienne et caldoche, « si on me demande de choisir un camp, je ne pourrai pas. Ce serait tuer ma famille ». Les liens entre les habitants sont de fait interrogés. Et les oreilles des représentants de parti ont dû siffler. « Le monde politique joue sur des émotions et ne parle pas du fond » a indiqué Thierry Granier, auditeur financier. « Depuis 10-12 ans, il y a un manque de dialogue. » Un défaut d’écoute de la part des élus, ont appuyé des participants. Pierre Welepa, président de la Fédération des œuvres laïques, en est convaincu, « les politiques confisquent le dialogue des altérités » et renvoient les Calédoniens à la question binaire entre les voies loyalistes et indépendantistes. Or « la Nouvelle-Calédonie, ce n’est pas un choix, c’est d’abord de vivre ensemble, de s’entraider ».