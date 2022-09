Il fallait déminer la situation en Nouvelle- Calédonie pour avancer sur la sortie de l’Accord de Nouméa et clore cette période institutionnelle de 30 ans. Les indépendantistes refusaient depuis plus depuis deux ans le dialogue avec l’État et son représentant d’alors, Sébastien Lecornu, en raison de la gestion du troisième référendum, puis d’une succession d’erreurs de la part du gouvernement central, de rendez-vous manqués, et autres défauts de politesse. Et le calendrier que celui-ci avait érigé ne valait plus rien à leurs yeux.

Jean-François Carenco, ancien secrétaire général du haut-commissariat, proche des indépendantistes, a exécuté sa mission. Au cours de « 33 réunions » avec les représentants politiques et de la société civile, l’envoyé de l’État, accueilli chaleureusement, a pris bonne note et en fera un compte rendu à ses supérieurs avec les conseillers à l’outre- mer de l’Élysée, Matignon et Beauvau qui l’accompagnaient. « Les fils du dialogue ont été renoués », a conclu l’intéressé. L’ensemble des partenaires ont convenu de se rencontrer à Paris en octobre pour enfin, conformément à ce que prévoit l’Accord de Nouméa, commencer à « examiner la situation ainsi créée ».

Comme demandé depuis le départ par les indépendantistes, une rencontre bilatérale préalable est prévue entre le FLNKS et un niveau supérieur de représentation de l’État (Gérald Darmanin et/ou Élisabeth Borne et/ou Emmanuel Macron) « au sujet des compétences régaliennes » selon le ministre, sur « l’accession du pays à la pleine souveraineté par le transfert des compétences régaliennes » selon le Front.

Les non-indépendantistes pourront également être reçus dans ce format, a précisé Jean-François Carenco.

Suite à cela, les partenaires participeront, toujours à Paris, à une rencontre trilatérale (qui conditionnait la bilatérale avec le FLNKS) entre les groupes politiques et l’État. Il s’agira d’établir « la méthode, le calendrier et le choix des thèmes de travail » pour avancer sur une solution pour la Nouvelle- Calédonie.

Le ministre a cité des réflexions sur les institutions, la fiscalité, le nickel, la santé, l’identité. Il s’est montré plus prudent sur le corps électoral. Ce rendez-vous doit normalement poser les bases d’un « comité des partenaires », évoqué lors de la visite et imaginé par Emmanuel Macron comme un nouveau comité des signataires.