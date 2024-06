Vision « cataclysmique » à Païta

C’est est une suite de tôles tordues, de façades assombries par les dépôts de suie, de tags injurieux… qui se présentent désormais dans le centre de Païta, totalement déserté. Les rideaux baissés sont un trompe-l’œil. La plupart des commerces ont été ravagés, au moins pillés par les émeutiers durant les premières semaines du mouvement insurrectionnel. Le Korail, agrandi en début d’année, Carrefour Express, la Quincaillerie… Tous ceux qu’ils ont pu éventrer, à l’aide souvent, d’outils volés dans ce dernier établissement. Les enseignes qui restaient ont été visées par la dernière vague de violences, il y a quelques jours : une boulangerie brûlée, le hall de l’OPT saccagé…

« IL VA RESTER QUOI ? »

Antoine Romain, directeur de cabinet du maire, tente un triste décompte. « C’est cataclysmique. Il ne reste plus rien jusqu’à la mairie, à peine deux ou trois commerces vers le rond-point de Karikouié. » Pour l’alimentation ne demeure « que le supermarché Auchan de Savannah et, seulement pour les produits de première nécessité, deux petites enseignes au village, deux à Beauvallon Val Boisé et une au Mont-Mou ». Il ne pense pas qu’il y ait encore un distributeur d’argent intact.

Heureusement, on trouve encore du pain en boulangerie et de la viande en boucherie avec pas mal de chasses sur l’espace communal et des abattages. Les pharmacies ont été épargnées, « et elles ont fait un super boulot pour ravitailler les patients, à Ondémia notamment ». La minoterie de Saint-Vincent demeure fermée.

Les bâtiments communaux ont été lourdement touchés. Les locaux techniques de la mairie et plus récemment le local de la police municipale désormais fermé, la base vie de la DSI (détachement de surveillance et d’intervention) où un feu s’est propagé aux bâtiments accueillant la Croix-Rouge.

Pire que tout pour la collectivité et ses habitants, la destruction par les flammes de l’école Gustin, irrécupérable. Le faré du lycée Jean XXIII avait déjà été incendié. « Quand on commence à brûler les écoles, c’est qu’on n’a rien dans la tête. Il va rester quoi ? » Conséquence directe de ces violences : la commune a décidé de fermer ses 11 écoles primaires et maternelles jusqu’à nouvel ordre.