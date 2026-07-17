Virginie Ruffenach : « Il faut rassembler les forces autour des textes »

DNC : En quoi une candidature à la présidence du Congrès était intéressante par rapport à une candidature au gouvernement ? Virginie Ruffenach : Milakulo Tukumuli affirme depuis des années vouloir mener des réformes, notamment celle du Ruamm. L’idée était qu’il puisse être à la manœuvre sur un ensemble de réformes convenues avec nous pour la Nouvelle-Calédonie. Nous disposons d’un document de travail de neuf pages, qui se précise chaque jour. Ce sont deux institutions importantes. Pour ma part, c’est la première fois que j’accède à une présidence d’une institution. J’effectuerai mon travail comme je l’ai toujours fait. Je connais très bien le Congrès : cela fait sept ans que j’y passe mes jours et mes nuits. J’en ai été vice-présidente et j’ai travaillé en étroite collaboration avec Veylma Falaeo. C’est donc un choix cohérent. Une deuxième femme à ce poste, c’est un motif de satisfaction supplémentaire ? Oui, le Congrès se conjugue au féminin, avec Veylma Falaeo, désormais présidente de la commission permanente, et Naïa Wateou, première vice-présidente. Plus largement, la Nouvelle-Calédonie se conjugue de plus en plus au féminin, avec aussi une présidente de la province Sud et des vice-présidentes dans les provinces Nord et îles Loyauté. C’est le signe que les mentalités évoluent. J’espère que cela ouvrira la voie à des générations de femmes qui se diront que c’est possible. C’est une victoire et j’espère que les hommes y verront l’intérêt d’une vraie complémentarité au sein des institutions calédoniennes. Un mot sur le profil des élus ? Plus de la moitié des élus ont été renouvelés [Ndlr : 32 sur 54 dont 29 qui n’ont jamais siégé]. Nous avons perdu des personnes très investies, mais nous conservons des élus expérimentés dans tous les groupes, avec aussi des jeunes, qui connaissent bien l’institution, ainsi que plusieurs maires ou anciens maires, notamment Pascal Vittori, qui revient dans les institutions territoriales.

Que pensez-vous du vote de l’UNI en faveur de la candidature UC-FLNKS ? Je pense que l’UNI d’aujourd’hui n’est pas du tout l’UNI d’hier. C’est un UNI plus du Nord plus dur et plus proche de l’UC. Quelle est votre ambition générale pour cette institution ? Ma volonté est de créer, au Congrès, un espace de dialogue nourri et de débats constructifs, respectueux avec toutes les forces politiques. Les Calédoniens n’attendent pas que nous soyons d’accord sur tout, mais que nous allions au bout des discussions. Ils attendent des solutions concrètes pour leur quotidien. Nous devons dépasser les enjeux de politique institutionnelle pour redresser la Nouvelle-Ca- lédonie. Notre responsabilité est immense : dans les mois à venir, l’élection présidentielle risque de créer un tourbillon national. Il faut parvenir à créer un îlot de stabilité autour de la réforme du territoire, de la relance, de la reconstruction économique et de la réparation d’un tissu social aujourd’hui très fragilisé. Une autre priorité est la gestion des deniers publics. Nous sommes une petite administration, mais je veux m’engager, comme Veylma Falaeo, dans une vraie maîtrise de l’argent des Calédoniens. Nous avons déjà encadré les déplacements des élus et voté un texte sur l’évaluation des politiques publiques. Ma priorité institutionnelle sera aussi de traiter les urgences avec réactivité, sans rupture entre le Congrès et le gouvernement. Le paysage politique est divers : il faut rassembler les forces autour des textes. Je prêche aussi pour une solidarité calédonienne sur le dialogue avec l’État. Je veux m’engager dans une vraie maîtrise de l’argent des Calédoniens. Êtes-vous confiante sur la pérennité de cette entente avec Les Loyalistes

et l’Éveil océanien ? Chacun doit y mettre toute son énergie. En créant cette union, nous avons une majorité, et cette majorité nous oblige : à apporter des réponses aux Calédoniens et à dialoguer avec ceux qui ne sont pas dans l’entente pour rechercher les accords les plus larges possible.