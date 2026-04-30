Virginie Ruffenach et Alcide Ponga : « Il faut absolument engager une désescalade des tensions »

Regrettez-vous une trop grande proximité avec Les Loyalistes ces dernières années ?

V. R. : La voix du Rassemblement est importante pour la Nouvelle-Calédonie. Les valeurs que porte notre mouvement depuis toujours sont fondatrices pour notre île. C’est une détermination à défendre une Calédonie française avec respect et écoute de tous les partenaires, quelles que soient leurs convictions. Ces valeurs ont peut-être été mises à mal ces dernières années. L’union a peut-être effacé partiellement notre voix.

Nous l’avons consentie parce que nous considérions que l’intérêt général l’exigeait. Hélas, après sept ans de cette union, il n’y a pas d’accord en perspective et la Nouvelle-Calédonie est effondrée.

Le Rassemblement pourrait-il partir seul aux provinciales ?

A.P. : Dans le Sud, il l’a quasiment toujours fait sauf en 2019 où nous sommes partis derrière la bannière Avenir en confiance qui a volé en éclats deux ans après quand, en 2021, nos partenaires ont créé un autre groupe appelé « Les Loyalistes ». Depuis toujours, le Rassemblement porte bien son nom : sur les sujets majeurs de la Nouvelle-Calédonie, il cherche inlassablement à rassembler les partisans de la France.

Dans le Sud, les élus indépendantistes qui étaient unis en 2019 ont obtenu sept sièges sur 40. Dans le Nord, où les partisans de la France sont ultra minoritaires, l’union est vitale. Aucune décision n’est prise à ce stade. Nous prendrons cette décision dans les semaines à venir avec notre comité directeur.

Que veut incarner aujourd’hui le Rassemblement ? Où se situe

sa ligne politique ?

V. R. : Un mouvement qui est résolument dans l’action, souvent loin des caméras, la communication n’est pas notre première qualité même si nous travaillons à nous améliorer. Nous nous inscrivons résolument dans la recherche d’une solution qui permette à l’ensemble des Calédoniens de vivre sereinement ensemble. Pour nous, le destin commun ne peut s’inscrire que dans la France.

A. P. : Notre fermeté à défendre le choix des Calédoniens va de pair avec notre détermination à établir un dialogue sincère et clair avec l’ensemble des partenaires. Nous sommes la droite républicaine en Nouvelle-Calédonie et au plan national.