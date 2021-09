Après sept semaines d’un sixième confinement, des ouvriers ont violemment manifesté à Melbourne contre l’obligation vaccinale dans leur secteur d’activité. Les chantiers ont brusquement fermé pour deux semaines après la découverte de foyers de contamination et un moindre respect des gestes barrière qu’ailleurs. Des émeutes ont éclaté. L’État de Victoria a enregistré mardi un nouveau record de 867 cas de Covid-19 (sur près de 50 000 tests) et quatre décès. L’État s’est fixé pour la réouverture de vacciner en première dose au moins 80 % de la population de plus de 16 ans. L’objectif est quasiment atteint.