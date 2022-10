Les révélations de violences sexuelles dans plusieurs disciplines ont poussé le CTOS à accélérer le déploiement du plan de lutte contre les violences sexuelles esquissé en 2020. Son objectif à court terme : la désignation dans chacune des 44 ligues sportives d’un référent capable de détecter les situations problématiques et d’agir.

Pour l’heure, étant donné la multitude et la dispersion des clubs du territoire, le CTOS juge irréaliste d’envisager un réseau complet et concentre ses efforts sur les associations aux effectifs les plus importants.

Pour créer ce réseau, le Comité a recruté Olivia Pontheaux, coordinatrice pour la prévention des violences sexuelles, rejointe au mois de septembre par Océane Alighieri, qui effectue un service civique de 10 mois au mitan de son master de psychologie.

Leurs efforts permettront « d’introduire des personnes formées, qui vont impulser une culture de la non-violence, une dynamique beaucoup plus sécuritaire », explique Océane Alighieri. « L’idée, c’est de casser le culte du secret qu’il y a dans le monde du sport, vis-à-vis des sponsors notamment. »

« ON NE SUPPRIMERA PAS LA VIOLENCE »

Il s’agira évidemment d’un travail à « long terme », à l’efficacité limitée. « On peut la diminuer, mais on ne supprimera pas la violence. Il y en aura toujours », insiste Olivia Pontheaux. « Maintenant, on doit agir correctement face à elle. »

Ce qui implique de coopérer avec les associations qui travaillent déjà dans le domaine des violences, généralement hors du sport. « Elles connaissent les spécificités locales, la façon dont on aborde les violences dans les différentes ethnies. Et on doit créer un parcours cohérent pour les victimes, pour qu’elles ne se perdent pas entre les intervenants. »

G.C.