Le constat est fait par tous. Le centre-ville de Nouméa se vide et l’insécurité y est grandissante. Le climat n’est pas serein pour les chalands et il est carrément dangereux pour les commerçants. L’agression, le 16 juillet au soir, d’un commerçant du quartier asiatique, après la fermeture de son magasin, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour une communauté que l’on sait généralement discrète. Elle était directement ciblée puisque le malheureux a fait l’objet, en plus des multiples coups, d’insultes à caractère raciste. Les commerçants ont donc tiré le rideau pour exprimer toute l’angoisse dans laquelle ils travaillent chaque jour et le ras-le-bol d’une telle situation.

En 2015, 3 000 personnes avaient déjà manifesté à Nouméa contre les violences et l’insécurité, à l’initiative de la CCI et du syndicat des commerçants, notamment après l’agression d’une commerçante et le meurtre de Daniel Montero. Aujourd’hui, le sentiment qui règne est que la situation s’est encore dégradée dans le centre. En cause, des attroupements et des trafics, une grande consommation d’alcool… et une « délinquance d’opportunité ». Beaucoup de femmes tiennent ces magasins et sont souvent contraintes de fermer plus tôt voire de fermer dans la journée quand la situation devient trop dangereuse. Elles en viennent parfois à s’enfermer avec leurs clients ! Les agressions sont jugées de plus en plus violentes (« Ils n’ont plus peur de rien ! ») ; la réponse des forces de l’ordre parfois « trop tardive » et celle de la justice « trop clémente ».