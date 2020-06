Le constat des violences intrafamiliales reste dramatique en Nouvelle- Calédonie. On sait que, globalement, le taux de violence à l’égard des femmes est six fois plus élevé qu’en Métropole et touche toutes les communautés. Un rapport du Conseil économique, social et environnemental datant de 2017 soulignait que 17 % des femmes avaient été victimes d’agressions physiques par conjoint dans les douze derniers mois. En 2018, 1 233 plaintes pour violences conjugales avaient été enregistrées par les forces de l’ordre et deux féminicides. En 2019, les violences intrafamiliales ont progressé de 14,6 % sur les dix premiers mois.

La gendarmerie, représentée par le général Christophe Marietti, a expliqué avoir recensé 470 faits de violences intrafamiliales depuis le début de l’année contre 850 au total pour 2019 (10 % de la délinquance). Le procureur de la République, Yves Dupas, a dressé le même constat, avec déjà 430 procédures engagées entre janvier et mai, alors que 916 avaient été recensées au total en 2019 et 614 en 2018. Sur ces cinq premiers mois, 124 affaires ont été jugées et 20 % ont donné lieu à une présentation devant le procureur de la République. Le confinement, comme on pouvait le craindre, n’a pas apporté d’accalmie en la matière, bien au contraire. De tels chiffres, ont-ils insisté, doivent obliger les autorités à redoubler d’effort.

Information et prévention

Heureusement, vendredi, les observateurs ont pu constater que les engagements pris lors du Grenelle, une émanation du dispositif métropolitain, n’ont pas été de vaines paroles. Des avancées certaines ont été observées. Lors du confinement, d’abord, les autorités ont tenu à ne pas laisser les femmes livrées à elles-mêmes. Le gouvernement a mis en œuvre, avec l’OPT, les SMS de signalement, des numéros verts pour les associations, le signalement en pharmacie et la distribution de 30 000 cartes de contacts d’urgence. Des actions qui sont pérennisées. Les subventions attribuées par le gouvernement aux associations sont sanctuarisées et l’OPT s’est engagé à prendre en charge les abonnements et communications des associations.