L’actualité nous rappelle tristement tout le chemin qu’il reste à parcourir pour vivre dans la sérénité en Nouvelle-Calédonie. Plus de 300 personnes ont manifesté, lundi, à Montravel pour montrer toute leur inquiétude après la mise à mort de deux jeunes dans le quartier en moins de trois mois. Des appels ont été formulés aux parents, et à la société en général, pour qu’un électrochoc se produise, pour sortir ces jeunes de la spirale de l’alcool, la drogue, la délinquance et la violence. Et surtout, pour ne pas sacrifier d’autres générations. Ces derniers jours, également à Nouméa, un gérant de restaurant a été lynché. Et puis de graves incidents se sont déroulés à Maré. Des renforts ont dû être envoyés et des familles évacuées !

On essaie d’apprendre, en ce moment, aux gamins à l’école à mieux traiter les animaux, à faire attention au gaspillage, aux déchets. C’est très bien. Mais peut-être faudrait-il commencer à prendre à bras-le-corps le problème de la violence dans sa globalité, ses racines et avec un peu de hauteur. Et rappeler aux adultes, aux représentants quels qu’ils soient, la responsabilité qui est la leur. Ce sont bien eux qui, chaque jour, donnent l’exemple par leurs actions, leurs paroles ou bien leur absence, par tout ce qu’ils répandent sur les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes passent le plus clair de leur temps ou encore par les politiques publiques qu’ils mènent ou pas, ou encore par le consensus qu’ils ne trouvent pas depuis tant d’années. Puisque « c’est maintenant qu’on entre dans le dur » pour imaginer le futur, comme a dit Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, ce sujet aussi devrait être incontournable.