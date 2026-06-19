Vincent Adragna, le piano comme fil conducteur

Du Conservatoire de Paris jusqu’à la Nouvelle-Calédonie, Vincent Adragna consacre son quotidien à la musique. Entre scène, enseignement et radio, il explore différentes façons de partager sa passion.
Musicien, professeur de piano, animateur d’une émission de musique classique à la radio, Vincent Adragna vit au rythme de son art. Une passion qui l’accompagne depuis toujours. Dès l’âge de trois ans, il débute le piano, encouragé par ses parents. À sept ans, il intègre le conservatoire national dans sa région et, dix ans plus tard, celui de Paris. « J’ai eu une bonne étoile », dit-il avec humilité, soulignant que « cela a été un tremplin ».
Par la suite, le pianiste est parti aux États-Unis enseigner et donner des concerts. Avant de poser ses valises en Nouvelle-Calédonie en 2017.
Depuis, il est professeur de piano au Conservatoire des arts. Un métier qui lui « apporte énormément », en parallèle de ses concerts. En étant enseignant, « on perfectionne sa méthodologie, que cela soit sur le fond ou sur la forme, mais également sa propre façon de jouer, et d’appréhender la scène. Les liens que l’on tisse avec les apprentis musiciens au fil des années, humainement, c’est quelque chose d’assez fort, même si eux ne s’en rendent pas forcément compte », explique-t-il.
Avec ses élèves, il participe régulièrement à la saison artistique « Île de lumière » du Conservatoire, soit trois concerts par an. Fin mai, il s’est également associé au concert à la bougie « Candle Chamber », en compagnie de trois autres musiciennes. « J’aime également faire des récitals solos. J’en fais deux par an à l’auditorium du Conservatoire », précise-t-il.
400 ÉMISSIONS
Sa passion s’est faufilée jusque dans les studios de Radio Rythme Bleu, où il anime chaque samedi l’émission « L’Heure classique », de 13 à 14 heures. Un rendez-vous hebdomadaire durant lequel il prend plaisir à découvrir ou redécouvrir des œuvres et musiciens et à partager sa passion au public. « Je croise parfois certains auditeurs, j’apprécie leurs remarques et leurs commentaires. Je me dis que je ne fais pas cela pour rien, que partager tout cela a un sens, indique-t-il. J’ai envie de continuer, même après presque 400 émissions. »
Nikita Hoffmann