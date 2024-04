Vigilance aux îles contre l’épidémie de Shigella

La direction de l’Action sanitaire de la province des Îles (Dacas) a lancé l’alerte le 25 mars à l’approche des vacances scolaires et des fêtes de Pâques. La bactérie Shigella Sonnei, responsable de la shigellose – une maladie intestinale très contagieuse – se propage à Lifou et Maré. « Elle peut être très virulente avec des symptômes tels que des diarrhées graves, de la fièvre, des douleurs au ventre et de la fatigue. »

Elle se transmet par voie oro-fécale. En cas de symptômes, il faut se rendre dans un des centres médicaux pour consulter un médecin. Il faut également savoir qu’une fois guéries, les personnes peuvent rester contagieuses jusqu’à quatre semaines après le rétablissement. L’aide de la population est donc primordiale pour stopper la propagation de la maladie.

Pour éviter les contaminations, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon : avant de manger, après être allé aux toilettes, après avoir été en contact avec quelqu’un de malade, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, ou encore après avoir touché des choses sales ou infectées. « Il est important d’apprendre aux enfants à bien se laver les mains, soulignent les autorités sanitaires. Et utilisez du gel désinfectant quand vous ne pouvez pas le faire. » La majorité des cas concernent des enfants de 10 ans ou moins.