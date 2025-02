Vie chère : le gouvernement veut des actions fin mars

« L’objectif est de pouvoir prendre à bras le corps ce sujet du pouvoir d’achat et de la vie chère, et de ne pas attendre une manifestation », observe Christopher Gygès, membre du gouvernement chargé de l’économie.

À l’initiative de l’exécutif, un séminaire spécifique s’est tenu vendredi 21 février à la Station N, à Nouméa, avec les partenaires sociaux, des acteurs économiques…

L’Institut de la statistique et des études économiques (Isee) le constate : de 2013 à 2023, le salaire moyen a augmenté de 9 % et les prix de 10 %, ainsi « le pouvoir d’achat des salariés s’est tendanciellement dégradé ». Et depuis la crise de 2024, les revenus globalement diminuent.

Comment lutter ? La réglementation des prix constitue l’exception, rappelle le gouvernement. Tandis que l’Autorité de la concurrence avait émis nombre de recommandations, telles que la modification des règles de concurrence ou encore la révision du monopole d’importation de l’agneau de l’Ocef. « La liste de PPN (produits de première nécessité) n’a jamais été établie en Nouvelle-Calédonie, note Laurent Vircondelet, président du syndicat des importateurs. Il va falloir prendre des dispositions. »

Les marges ne sont pas taboues, selon Christopher Gygès, et « d’autres sujets doivent être abordés, comme les protections de marché, les monopoles, la structure des prix, la fiscalité sur des produits… ».

Le membre du gouvernement vise la présentation d’une stratégie et le vote d’actions au Congrès à la fin mars.