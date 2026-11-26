Le gouvernement a adopté, lundi 23 novembre, un avant-projet de loi du pays visant à supprimer les droits de succession et de donation. Ces impôts représentent actuellement près de « deux milliards de francs » de recettes annuelles, précise Christopher Gygès, vice-président du gouvernement.

Les membres indépendantistes du gouvernement, qui ont voté contre le texte, s’inquiètent de la perte de ces recettes dans un contexte économique déjà difficile. Ils craignent qu’elle entraîne une hausse d’autres impôts pour « combler le manque à gagner » et estiment que cette réforme profiterait surtout aux patrimoines les plus importants. Cet avant-projet de loi doit cependant être examiné par le Conseil d’État.