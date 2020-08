Chaque année depuis 43 ans, la Foire de Bourail est la vitrine du monde rural local. Le rendez-vous draine quelque 20 000 visiteurs, plus ou moins proches du monde agricole. Si la plupart viennent profiter des différentes animations, et notamment du grand rodéo, l’événement reste une foire agricole où l’on achète et l’on vend du matériel professionnel. Les concessions de tracteurs et autres engins spécialisés réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires annuel rien que sur ces quelques jours. Le rendez-vous ne serait pas complet sans les politiques qui profitent de l’occasion pour monter sur le podium et rappeler leur attachement à l’agriculture, pilier historique de la Nouvelle-Calédonie, qui reste importante sur le plan culturel, mais n’a cessé de décliner depuis des dizaines d’années.

Un secteur qui s’est dégradé avec le boom du nickel

L’agriculture a longtemps occupé une place prépondérante qui servait le projet de l’administration pénitentiaire, en particulier sur la question foncière en permettant la fixation de la population sur des terres éloignées des centres urbains. C’est ce que décrivent les auteurs de l’ouvrage À la recherche des politiques rurales en Nouvelle-Calédonie : trajectoire des institutions et représentations locales des enjeux de développement, publié par l’Institut agronomique néo-calédonien. Les chercheurs estiment que c’est dans les années soixante que l’économie locale et son agriculture ont bifurqué, secouées par le boom minier. La mécanisation des tâches minières et des revenus substantiellement plus élevés dans l’industrie ont été à l’origine d’un long processus de dégradation de l’activité agricole, en plus d’un manque de compétitivité favorisé par des aides aux prix et une mise à l’écart du monde kanak.

Dix ans après la publication de cet ouvrage, la situation a évolué, mais la table n’a pas non plus été renversée. Le taux de couverture alimentaire du territoire plafonne aux environs de 17-18 % quand il était de 20% il y a un peu plus de dix ans.Une amélioration a été observée après la mise en place de la politique publique agricole provinciale (PPAP) en 2016, essentiellement due à un bond de la production de céréales, fortement subventionnée. Pour le reste, les choses ont plus ou moins stagné selon les filières. De manière plus générale, le dernier recensement général agricole de 2012 (les recensements sont réalisés tous les dix ans) montre une fois encore que la population agricole diminue. Entre 1992 et 2012, elle est passée de 40 000 à 13 000.