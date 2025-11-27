Vers un observatoire des violences intrafamiliales

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le bilan du Grenelle calédonien contre les violences conjugales et intrafamiliales, lancé en 2019, a été dévoilé lundi 24 novembre. Il met en évidence une augmentation des faits de violence,

probablement liée, selon le haut-commissaire de la République Jacques Billant, aux « dispositifs mis en place » qui ont « permis de libérer la parole et d’avoir un chiffre en prise avec la dure réalité ». Au 31 octobre 2025, 2 339 actes de violence étaient enregistrés.

En 2019, ce chiffre était de 1 576. Durant cette période, des dispositifs comme le Téléphone grave danger ainsi que les bracelets antirapprochements ont été mis en place. En parallèle, un travail d’accompagnement des auteurs de violence a été réalisé, avec notamment la création d’un centre d’hébergement, inauguré début 2024. L’unité médico-judiciaire hospitalière du Médipôle, officiellement ouverte en septembre de la même année fait également partie des structures installées.

Si les chiffres de ce bilan ne sont pas à la hauteur de l’investissement fourni par les différents acteurs, « la mobilisation doit continuer et nous permettre de nous fixer de nouvelles perspectives », souligne Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans « les prochains jours », un pôle spécialisé contre les violences intrafamiliales sera installé au sein du tribunal de première instance, afin « d’améliorer le traitement de ces affaires ». Un observatoire des violences intrafamiliales sera également mis en place. Il aura pour mission de recenser toutes les statistiques afin de pouvoir « adapter les réponses et agir ».