Vers un label du « nickel vert et éthique » ?

L’arrivée d’une industrie plus respectueuse de l’environnement et vertueuse ne peut être que saluée, non sans être questionnée. Pierre-Yves Le Meur, anthropologue à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), décrypte cet enjeu. DNC : Qu’entendons-nous par « nickel vert » ? Pierre-Yves Le Meur : Il y a plusieurs […]