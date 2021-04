A u total, la Nouvelle-Calédonie compte près de 33 000 retraités. Un chiffre qui risque de progresser fortement

dans les années à venir, compte tenu de la structure démographique calédonienne. Le vieillissement de la population, même si celle- ci demeure plutôt jeune pour le moment, va entraîner une aggravation du déficit du régime de retraite. Il s’élève à plus de deux milliards de francs par an et représente, en cumul sur les années 2018 et 2019, 4,8 milliards de francs. La Nouvelle-Calédonie va donc devoir adopter des réformes pour rétablir l’équilibre entre les ressources de la caisse et les pensions servies. Pour faire très simple, le territoire a instauré un système de retraite par répartition, c’est- à-dire que ce sont les actifs qui financent les pensions. Pour que cela soit possible, il faut suffisamment d’actifs pour un retraité. Il existe par ailleurs un système par capitalisation où chacun finance sa propre retraite via des placements financiers.

Dans le cadre de la retraite par répartition, il existe trois principaux leviers de réforme (en dehors de la suppression des avantages accordés à certaines professions et de la démographie) : les taux de cotisations salarié/ employeur, le montant des pensions et l’âge de départ à la retraite. Le dossier est sensible et la dernière réforme portée en 2019 par Édouard Philippe, l’ancien Premier ministre, a dû être retirée face au tollé général, en particulier du côté des syndicats. La Nouvelle-Calédonie est dans une situation un peu différente puisque l’âge du départ à la retraite est toujours de 60 ans, alors qu’il est de 62 ans en France.