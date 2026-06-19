Vanessa Wacapo : « Garantir l’égalité des chances pour tous les Calédoniens »

Suppléante de Thierry Santa lors des élections législatives de 2022 et membre du groupe « Agissons pour le Nord » aux côtés d’Alcide Ponga à l’assemblée de la province Nord, Vanessa Wacapo vise désormais la présidence. Elle souhaite répondre aux attentes quotidiennes des Calédoniens, comme l’emploi, la santé, l’éducation et le pouvoir d’achat.
DNC : Pensez-vous que l’électorat loyaliste a progressé durant ces sept dernières années ?
Vanessa Wacapo : Lors des dernières élections municipales, les listes dites « assimilées non-indépendantistes » ont réalisé de bons résultats, notamment à Koné et Poindimié, et se sont maintenues dans d’autres communes, comme Pouembout ou Koumac. Faut-il y voir une progression de l’électorat loyaliste ? Peut-être. Je crois toutefois que ce camp avance surtout lorsqu’il aborde concrètement le quotidien des Calédoniens.
Après trois référendums, nombre de nos concitoyens recherchent désormais stabilité et apaisement. Leurs attentes portent avant tout sur des sujets concrets : emploi, santé, éducation et pouvoir d’achat. Notre responsabilité est donc de rassembler au-delà des clivages traditionnels et d’apporter des réponses crédibles à ces préoccupations.
Quels leviers actionneriez-vous pour une reprise de l’usine du Nord et de sa sous-traitance ?
L’usine du Nord a fermé en 2024, avec des conséquences que nous connaissons bien, qui ont affecté l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie au-delà de la seule province Nord. Ce dossier reste d’une importance capitale pour la population du Nord et doit être suivi de près. Je sais que des échanges sont en cours entre les acteurs concernés. De notre côté, nous resterons extrêmement attentifs aux conclusions de ces discussions.
Il est maintenant nécessaire de dépasser les logiques idéologiques pour revenir à une logique de viabilité industrielle. Cela suppose un partenaire industriel crédible et durable, ainsi qu’une réflexion approfondie sur la question énergétique, centrale pour l’avenir du site.
Au-delà de l’usine, quels projets économiques souhaiteriez-vous mettre en place et favoriser l’emploi des jeunes ?
La province Nord ne peut pas rester dépendante d’une unique industrie. Il est essentiel de diversifier notre économie et de créer des emplois durables pour les jeunes. Des potentiels réels existent dans l’agriculture, la pêche, le tourisme, le numérique et les énergies renouvelables. Bien que des projets diversifiés aient déjà été lancés par le passé, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pourtant, notre province dispose de ressources et de capacités considérables.
Il convient de repenser les initiatives à une échelle adaptée à notre population, d’aligner la politique de développement sur nos capacités et nos besoins, et de simplifier les procédures pour les rendre accessibles aux jeunes. Les jeunes de la province Nord doivent pouvoir construire leur avenir ici, dans leur province, sans être contraints de partir par manque de perspectives.
Les jeunes de la province Nord doivent pouvoir construire leur avenir ici, dans leur province, sans être contraints de partir par manque de perspectives.
Comment convaincre les professionnels de santé de rester ?
Les professionnels de santé ont besoin de stabilité, de conditions de travail attractives et surtout de sécurité pour rester en Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, beaucoup de soignants nous disent leur fatigue et leur inquiétude face aux violences, aux incivilités et au climat de tension auquel ils peuvent être confrontés dans certains établissements. La sécurisation du personnel hospitalier doit devenir une priorité. On ne peut pas demander à des médecins, des infirmiers ou des aides-soignants d’exercer sereinement s’ils ne se sentent pas protégés.
Cela passe par la mise en place de moyens concertés avec les autorités compétentes (communes et État), mais aussi par une réponse claire et ferme face aux violences commises contre les soignants. Nous devons également mieux former localement aux métiers de la santé afin de renforcer durablement notre autonomie sanitaire.
Les Loyalistes ont parlé « d’hyper-provincialisation », est-ce un risque pour le Nord et le principe de rééquilibrage ?
Le rééquilibrage reste évidemment un principe essentiel auquel nous sommes attachés. En revanche, le rééquilibrage ne doit pas conduire à une forme de cloisonnement institutionnel. La santé, l’énergie, l’économie ou les infrastructures nécessitent une vision collective à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. Il faut trouver un équilibre entre la proximité locale et l’efficacité globale des politiques publiques. L’objectif final doit rester le même : garantir l’égalité des chances pour tous les Calédoniens, quel que soit leur lieu de vie.
Propos recueillis par Nikita Hoffmann