Vanessa Wacapo : « Garantir l’égalité des chances pour tous les Calédoniens »

DNC : Pensez-vous que l’électorat loyaliste a progressé durant ces sept dernières années ?

Vanessa Wacapo : Lors des dernières élections municipales, les listes dites « assimilées non-indépendantistes » ont réalisé de bons résultats, notamment à Koné et Poindimié, et se sont maintenues dans d’autres communes, comme Pouembout ou Koumac. Faut-il y voir une progression de l’électorat loyaliste ? Peut-être. Je crois toutefois que ce camp avance surtout lorsqu’il aborde concrètement le quotidien des Calédoniens.

Après trois référendums, nombre de nos concitoyens recherchent désormais stabilité et apaisement. Leurs attentes portent avant tout sur des sujets concrets : emploi, santé, éducation et pouvoir d’achat. Notre responsabilité est donc de rassembler au-delà des clivages traditionnels et d’apporter des réponses crédibles à ces préoccupations.

Quels leviers actionneriez-vous pour une reprise de l’usine du Nord et de sa sous-traitance ?

L’usine du Nord a fermé en 2024, avec des conséquences que nous connaissons bien, qui ont affecté l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie au-delà de la seule province Nord. Ce dossier reste d’une importance capitale pour la population du Nord et doit être suivi de près. Je sais que des échanges sont en cours entre les acteurs concernés. De notre côté, nous resterons extrêmement attentifs aux conclusions de ces discussions.

Il est maintenant nécessaire de dépasser les logiques idéologiques pour revenir à une logique de viabilité industrielle. Cela suppose un partenaire industriel crédible et durable, ainsi qu’une réflexion approfondie sur la question énergétique, centrale pour l’avenir du site.