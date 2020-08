Bras de fer autour d’un nouveau préalable minier ?

Il se pourrait bien que les enjeux soient déjà sortis du champ économique pour glisser sur le terrain politique. Le slogan Usine du Sud = usine pays rappelle ceux utilisés il y a plus de vingt ans, en 1996, lors des grandes mobilisations qui avaient conduit au préalable minier, pierre angulaire de l’Accord de Nouméa. Les accords de Bercy, signés le 1er février 1998, quelques mois avant l’adoption de l’Accord de Nouméa, prévoyaient la construction d’une usine dans le Nord grâce au transfert du massif du Koniambo de la SLN à la SMSP et précisait très clairement que « la société chargée de la construction et de l’exploitation de l’usine du Nord serait durablement détenue et contrôlée majoritairement, directement ou indirectement, par des collectivités publiques calédoniennes ».

Comme en 1998, il s’agira d’un véritable bras de fer entre les indépendantistes et les loyalistes qui affichent des visions clairement opposées en matière d’exploitation minière, mais aussi avec l’État qui n’est pas un partenaire neutre sur la question de cette ressource stratégique. Dans la balance, on devrait retrouver le troisième référendum et la possibilité d’un nouvel accord politique sur l’avenir institutionnel dont l’horizon est aujourd’hui bien bouché avec la radicalisation des positions des uns et des autres. Chaque camp devra se compter, d’où les réactions particulièrement vives concernant le comptage des participants aux différentes mobilisations, aussi bien indépendantistes que loyalistes.

Pour Vale, la position des syndicats sera tout particulièrement importante. L’USTKE s’est déjà prononcée dans le même sens que les coutumiers, reste l’Usoenc, premier syndicat de l’usine du Sud. On pouvait voir, dans le cortège de vendredi dernier, un grand nombre de personnalités du monde coutumier, indépendantiste ou encore syndical et en particulier Didier Guénant-Jeanson, l’ancien patron de l’Usoenc. Pour mémoire, le syndicat a joué un rôle important lors des négociations du préalable minier, au même titre que l’USTKE. Le secrétaire général actuel, Milo Poaniewa, préfère que le syndicat prenne son temps afin d’avoir le recul suffisant. Parfaitement conscient des enjeux, le syndicaliste sait que dans ce genre de dossiers, les négociations ne sont jamais simples. Une première réunion doit se tenir cette semaine au cours de laquelle le dossier devrait être posé sur la table.

Le basculement d’un côté ou de l’autre du syndicat ne sera pas neutre. Le premier syndicat calédonien a longtemps été une force de proposition, en particulier sur le nickel. En 2015, des propositions très concrètes en matière de « politique industrielle nickel » avaient été diffusées dans un petit livret, suite à une nouvelle étude du cabinet Syndex. Nécessité d’adopter une stratégie pays, protection de l’environnement, diplomatie nickel, traitement de 60 %, a minima, du minerai sur place, maximisation des retombées…