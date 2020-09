Autant d’éléments que les Calédoniens pourront juger sur pièce et en relative transparence, en raison du secret des affaires dans ce genre de dossier, le 14 septembre, à l’occasion d’une session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La séance qui devrait être retransmise en direct sur la webtélé du Congrès, permettra à ses élus de prendre connaissance des différentes offres, en particulier celle de la Sofinor/Korea Zinc et celle de Byms. La séance sera également l’occasion d’auditionner le gouvernement, sur les conditions nécessaires au maintien de l’agrément fiscal obtenu en 2002 pour le projet, ainsi que l’État pour la partie défiscalisation.

Dans le cas où aucun repreneur ne serait trouvé, Vale devrait donc procéder à la fermeture de l’usine, ce qui n’est pas franchement dans son intérêt, car il faudrait la démanteler. Si la présidente de la province Sud a évoqué les garanties environnementales, qui ont pu être doublées lors de la négociation, pour atteindre 16 milliards de francs pour prendre en charge le démontage, il y a fort à parier que cela ne suffira pas, loin de là. Comme l’a indiqué Antonin Beurrier, si les 50 milliards de francs de Vale ne devaient pas être utilisés pour la construction de Lucy, ils pourraient servir à financer le démantèlement, une opération qui coûterait certainement davantage. Sans donner de montant approximatif, Antonin Beurrier a expliqué que le chiffrage du démantèlement était en cours de réévaluation. Démontage de l’usine, assèchement des résidus contenus dans le barrage, remise en état de la fosse minière… Quand on sait que le chantier du Néobus a coûté plus de 20 milliards de francs, on imagine mal comment ce démantèlement pourrait coûter moins cher.

D’un point de vue purement économique, une fermeture impliquerait donc un chantier important sur plusieurs années, ce qui permettrait d’éviter la banqueroute du système de protection sociale. Mais ce pis- aller ne durera qu’un temps et la fermeture de Vale NC aurait des conséquences sociales potentiellement catastrophiques.

Le diamant vert

Le gisement de Goro, que l’on surnomme aussi parfois le diamant du Sud ou le diamant vert, est l’un des plus importants gisements de nickel et de cobalt au monde. Ne pas l’exploiter serait difficilement compréhensible, d’autant plus qu’une étude du CNRT de 2018 montrait que les latérites du gisement contiennent du scandium, une terre rare qui s’échange à des prix faramineux sur le marché international. Rien que les latérites de Goro en contiendraient près de 9 000 tonnes.

M.D.©M.D.