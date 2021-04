Après de nombreux rebondissements, l’usine du Sud n’appartient plus à Vale. Elle est désormais la propriété d’un consortium regroupant les collectivités calédoniennes, le géant du négoce, Trafigura, ainsi qu’un fonds de pension immatriculé au Liechtenstein. La vente de l’usine du Sud s’est déroulée mercredi 31 mars entre Paris, Toronto et Nouméa. La reprise évite la fermeture décidée par l’industriel brésilien, mais ne va pas sans poser de questions, d’autant que l’usine se positionne sur un marché des batteries dont l’avenir à moyen terme est marqué par de fortes incertitudes.

Si le marché du nickel est sensible à la situation en Nouvelle-Calédonie, le territoire est loin de « faire les prix ». Contrairement à de nombreuses grandes puissances, comme la Chine ou l’Indonésie, qui ont élaboré des stratégies de développement de l’exploitation de leur matière première ou de la transformation du minerai en intégrant au maximum l’ensemble des opérations, la Nouvelle-Calédonie est empêtrée dans des oppositions politiques stériles qui l’empêchent de définir une stratégie pour servir pleinement les intérêts de sa population.

En fin d’année, plusieurs facteurs, comme la crise de l’usine du Sud et les blocages de la SLN, ont poussé les cours à la hausse. Les annonces de reprise de l’usine du Sud et de redémarrage des installations de la SLN ont contribué à un apaisement du marché, mais ce sont surtout les annonces de nouvelles unités de production et la possibilité d’utiliser la fonte de nickel (pig iron.1) pour produire du nickel de classe 1, nécessaire à la production de batteries électriques qui ont fait revenir les cours du LME à un niveau plus « raisonnable », autour de 16 000 USD la tonne, contre plus de 20 000 USD la tonne quelques semaines plus tôt.

Les spécialistes anticipent des tensions sur le marché pour les deux à trois années à venir, impliquant une forte volatilité des cours. Cours qui seront pris en tenaille entre la reprise de l’activité chinoise (la Chine absorbe plus de la moitié des produits du nickel), qui semble se confirmer, et l’évolution de la production du métal. Entre les annonces de nouvelles unités de production, la possibilité de réaliser du nickel de classe 1 à partir du pig iron et l’intensification de la prospection de nouveaux gisements, il existe peu de doutes sur l’orientation à la baisse des cours à moyen-long terme. La stratégie des pays asiatiques, aujourd’hui principaux producteurs, et demain principaux consommateurs, sera d’abaisser les coûts du métal afin d’assurer la démocratisation des objets contenant du nickel, et en particulier les véhicules électriques.