L’économie calédonienne est-elle K.O. debout ? C’est toute la question qui se pose aujourd’hui et à laquelle personne n’a vraiment de réponse. Le fait est qu’elle sortait déjà bien fragilisée de plusieurs années de ralentissement et d’un confinement aux lourdes conséquences, mais tout de même moins catastrophiques que celles redoutées. Outre le fait que les blocages et les dégradations auront un impact évident sur la confiance des Calédoniens et celles de potentiels investisseurs, qui doivent se poser des questions, la filière nickel devrait sérieusement accuser le coup.