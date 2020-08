Pluie de bonnes nouvelles

Un produit qui correspond parfaitement au segment du marché des batteries. Un choix stratégique qui fonctionnera tant que les batteries au lithium, nickel et cobalt seront utilisées. C’est le cas, mais rien ne dit que ce sera le cas à l’avenir. Comme l’a noté Antonin Beurrier lui-même, le marché n’est pas à l’abri d’une rupture technologique. Les articles de la presse spécialisée foisonnent et ne donnent pas d’avantage particulier au lithium-nickel-cobalt, bien au contraire. Tout l’enjeu pour l’industrie automobile est de parvenir à abaisser le prix des véhicules au prix des véhicules thermiques, l’un des principaux freins étant le prix des métaux et en particulier du cobalt.

D’autres types de batteries plus stables et constituées de matières premières moins coûteuses sont développés, en particulier par des chercheurs chinois. Dire que l’avenir des batteries passera par le nickel est peut-être un peu trop définitif. Le coût lié à la technologie actuelle constitue d’ailleurs l’un des principaux obstacles à l’essor des véhicules électriques qui reste un marché encore relativement confidentiel au niveau mondial (les voitures électriques représentent actuellement environ 2 % du marché mondial).

Si les perspectives sont aussi bonnes, on peut s’interroger sur les raisons du départ de Vale de Nouvelle-Calédonie, d’autant que, comme l’a souligné Antonin Beurrier, l’usine commence à bien tourner, au point que les objectifs de 2021 pourraient être atteints dès cette année. Pendant quelques jours, l’usine a même réussi à atteindre le rythme de production de sa capacité nominale de 45 000 tonnes. Aujourd’hui, l’usine parvient à produire 3 000 tonnes de NHC (nickel hydroxyde cake), le fameux produit intermédiaire. Tout l’enjeu étant d’arriver à renouer avec les bénéfices dès l’année prochaine et de parvenir à un coût de production inférieur à 10 000 dollars US la tonne, faisant de Vale NC l’usine la plus rentable du territoire et de loin (le coût de production est aujourd’hui de 13 000 dollars par tonne).

De la même manière, les clients qui semblent se bousculer aux portes de l’usine (Antonin Beurrier a annoncé pouvoir commercialiser trois fois la capacité nominale de l’usine) sont prêts à passer des contrats sur cinq, dix, voire quinze ans. Pour Antonin Beurrier, la raison du départ tient au fait que le groupe brésilien est fatigué par son aventure calédonienne.