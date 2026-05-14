Vaimu’a Muliava, Éveil océanien : « Il faut une respiration démocratique »

DNC : Votre récente nomination au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris résulte-t-elle d’un choix, d’une opportunité ?

Vaimu’a Muliava : Il faut être coopté. À aucun moment, je n’ai demandé.

Il faut remonter les fils de l’histoire. L’État soutenait ma candidature pour la direction générale de la CPS, la Communauté du Pacifique, à Nouméa. J’avais été approché à la suite des travaux que j’avais menés avec les équipes en tant que membre du gouvernement : l’organisation de l’événement Oceania Geospatial Symposium avec des experts en données géospatiales de l’IRD ou encore du Cnes en 2022, également de la 44e réunion générale du Pacific Area Standards Congress (PASC), organisme qui travaille sur les normes internationales, aussi la création du Pacific Island Standard Committee (PISC), comité régional de normalisation, etc.

Je me suis attaqué à ces sujets des normes qui ont un impact sur l’économie et la vie chère. Un impact d’ailleurs national. J’ai beaucoup travaillé avec les ultramarins, de Martinique, Guyane, La Réunion… J’ai l’habitude d’échanger avec la société civile organisée, mais aussi les secteurs de la construction et de l’innovation, par exemple, avec la French Tech, la Pacific Tech… dans le Pacifique et au-delà.

Toutes ces initiatives ont donc fait circuler votre nom au niveau outre-mer et national, est-ce bien cela ?

Oui. Tout d’abord pour la direction de la CPS [le Tongien Paula Vivili a en fait été nommé au poste de directeur général en octobre 2025]. Puis pour la nomination au Cese. L’État avait évoqué ma candidature, il y a longtemps.

Le Cese est composé de 175 conseillères et conseillers pour la mandature 2026-2031, soit cinq ans. Je dois être utile dans ce que je fais. Mon idée est de reprendre les mêmes travaux, au niveau ultramarin : sur la normalisation, la tech, l’innovation… Je pars à Paris le 19 mai pour l’installation du président du Cese et du bureau. Je vais intégrer de fait la délégation outre-mer, et poursuivre également le travail sur la vie chère, thème sur lequel Ghislaine Arlie [ancienne maire de Farino, prédécesseure au Cese] avait œuvré. De même, je m’intéresse au processus de consultation citoyenne.