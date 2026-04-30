Vaimu’a Muliava au Cese national

Élu de l’Éveil océanien au Congrès, à la province Sud et ancien membre du gouvernement, Vaimu’a Muliava a été désigné pour représenter la Nouvelle-Calédonie au Conseil économique, social et environnemental national, a révélé Outremers 360°.

Il figure parmi les huit nouveaux membres représentant les outre-mer, nommés via un arrêté par la ministre, Naïma Moutchou. L’autre représentante de la zone Pacifique est Évelyne Brichet, de Polynésie française, présidente de la Fondation agir contre l’exclusion et directrice de la banque.