La Nouvelle-Calédonie administre désormais plus de 1 000 doses par jour (1 612 mardi, un record), contre 300 environ avant l’annonce de la circulation du virus sur le territoire. Les Calédoniens, s’inquiétant de la situation sanitaire, sont plus enclins à se faire vacciner tandis que les autorités élargissent leurs dispositifs. Même si la situation semble relativement stable, le risque d’une large propagation du virus ne peut être écarté et l’objectif est de ne pas traîner : il s’agit de viser prochainement 2 000 doses par jour, soit 10 000 par semaine. L’État s’est engagé à livrer régulièrement la Nouvelle-Calédonie, selon son rythme de vaccination. Ce mois-ci, 6 000 doses supplémentaires sont ainsi attendues.

Répondre à la saturation

Dans ce contexte de crise, le premier problème – prévisible – auquel sont confrontés les autorités et les Calédoniens est le mécanisme de signalement. Les appels sur le numéro vert principal, le 05 00 33, ont explosé la semaine dernière saturant le dispositif. La cellule d’appel a donc été renforcée, elle est passée de six agents au départ à 10, puis 15 prochainement, selon la Direction des affaires sanitaires et sociales. Mais cela ne suffit toujours pas pour faire face aux quelque « 46 000 appels passés par jour ».

À l’inquiétude s’est ajouté aussi probablement un certain manque de clarté sur les publics prioritaires, qui évoluent sensiblement, notamment avec l’annonce de l’ouverture de nouveaux circuits dédiés aux professionnels. Des personnes à risque ou âgées ont toujours des difficultés pour se faire connaitre ou obtenir un rendez-vous. Mais l’habilitation de nouveaux centres, qui, pour certains, peuvent être directement contactés pour la prise de rendez-vous, devrait fluidifier ces prises de contact. (La liste des numéros figure sur le site du gouvernement). Un formulaire en ligne devrait par ailleurs être mis à disposition des Calédoniens la semaine prochaine.

Centres de proximité

De fait, de nombreuses avancées sont à saluer ces derniers jours en matière d’accès à la vaccination. Outre le Médipôle, le CHN de Koné (qui intervient aussi dans les hôpitaux de Koumac et Poindimié une fois par semaine), le centre Cafat au Receiving déjà opérationnels et la vaccination organisée dans les maisons de retraite, les centres médico-sociaux sont désormais habilités à participer à la campagne proposant ainsi une offre de proximité. En province Sud, la vaccination est effective à raison d’une ou de plusieurs journées par semaine à Païta, Bourail, Thio, La Foa, et ponctuellement au Mont-Dore (prochaine date à définir) et Boulouparis (23 mars). Elle sera prochainement initiée à la Cafat de Rivière-Salée, aux centres médico-sociaux de Yaté et de l’île des Pins. En province Nord, une unité mobile organise des permanences dans les CMS. Aux Loyauté, la vaccination est possible dans les CMS de La Roche, Hulup et Wé.

La vaccination concerne désormais les personnes âgées de 65 ans et plus (le seuil est passé cette semaine de 75 à 65 ans) ; celles dont l’état de santé expose à une forme sévère de Covid-19 (diabète, cancer, hypertension, obésité, insuffisance rénale ou respiratoire, etc.) ; les soignants au sens large, les professionnels en première ligne (personnel des aéroports, ports, quarantaines, au contact des minéraliers ou encore les voyageurs pour motif impérieux), les personnes en longue maladie.