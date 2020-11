Le gouvernement australien travaille avec ses partenaires du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est pour permettre l’accès à des vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19. Le pays a annoncé un engagement supplémentaire de 500 millions de dollars (environ 36 milliards de francs) sur trois ans, dans le cadre de cet effort. Cette somme s’ajoute aux 23,2 millions déjà annoncés dans le cadre du budget 2020- 21. Le soutien de l’Australie interviendra directement à Fidji, Kiribati, en Papouasie- Nouvelle-Guinée, aux Samoa, Salomon, au Timor oriental, à Tonga, Tuvalu et au Vanuatu. Selon le gouvernement, un travail s’effectuera avec la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis pour coordonner l’accès à des vaccins dans les pays et territoires où ils exercent des compétences et qui ne sont pas concernés par l’initiative de l’Australie – notamment les collectivités françaises du Pacifique.