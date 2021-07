C’est la course la plus exigeante du calendrier. Le départ de l’ultra- trail de Nouvelle-Calédonie, course phare du Festival des trails, sera donné à 4 heures samedi matin, à Plum (Mont-Dore). Voici, en chiffres, ce qu’il faut savoir de ce week-end de courses.

133 kilomètres

Avec une saison 2020 marquée par la crise sanitaire et un confinement, les organisateurs avaient préféré annuler l’UTNC. Retour donc ce week-end avec un tracé de 133 km au départ du parc Paul-Bloc, à Plum (Mont-Dore). Dès les premiers kilomètres, au petit matin de samedi, les coureurs devront se frotter à l’ascension du Mont-Dore puis du Pic-aux-Chèvres dans la foulée. « Ces 25 premiers kilomètres seront déjà décisifs, analyse Daniel Bonnefis, patron de la course. En 2019, beaucoup s’étaient fait piéger en laissant beaucoup d’énergie sur cette portion et avaient dû jeter l’éponge. » Le tracé est ensuite différent de celui de 2019, avec un premier retour au village de départ « pour permettre au public de voir les coureurs ». Les participants prendront ensuite la direction du Sud avec la rivière des Pirogues, les éoliennes de Touongo, le refuge des Néocallitropsis, les chutes de la Madeleine, la Netcha, les bois du Sud, le parc de la rivière Bleue et un retour au bercail bien mérité.

90 coureurs

En l’absence de coureurs étrangers et métropolitains à cause du Covid-19 et de la fermeture des frontières, ce sont tout de même près de 90 sportifs qui se retrouveront sur la ligne de départ. Contre 117 en 2019. Et cette année, c’est une femme qui sera la favorite en la personne d’Angélique Plaire, troisième de la précédente édition. Chez les hommes, Franck Santos n’est pas là, Ludovic Lanceleur non plus et aucun invité international en vue. La voie royale pour la traileuse ?