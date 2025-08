Usines métallurgiques : vers un grand rapprochement

L’idée est bien là. Jeudi 3 juillet, à Paris, à la veille des discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, invitait à « repenser en profondeur la stratégie nickel du territoire ». Trois semaines plus tard, Guillaume Kurek, directeur général de la Société Le Nickel, encourageait à « réfléchir à la meilleure formule […] en créant de vraies synergies » entre les opérateurs aujourd’hui en difficulté. « Nous avons fait des propositions pour voir comment KNS et la SLN peuvent se rapprocher, trouver des synergies sur le minerai, sur sa transformation. » La lumière est d’autant plus crue sur le sujet, que la maison-mère, Eramet, « essaie de regarder toutes les possibilités pour sécuriser [la SLN] sur le long terme », souligne le dirigeant de Doniambo. Le groupe tricolore expose d’ailleurs de plus en plus clairement son intention de quitter l’archipel.

Les planètes s’alignent en faveur d’une grande réflexion sur le secteur. Fraîchement nommée à la tête de la mission interministérielle dédiée à l’accompagnement de la transformation de la Nouvelle-Calédonie, Claire Durrieu, inspectrice des finances, doit arriver dans quelques jours à Nouméa. Et s’intéressera, bien entendu, au monde du nickel, épaulée probablement d’un expert. En parallèle, le nouveau directeur général d’Eramet, Paulo Castellari, serait attendu en septembre pour une visite à Doniambo. Ce moment important permettra de connaître la ligne choisie sur le devenir de la SLN.