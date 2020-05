L’histoire de Vale Nouvelle-Calédonie n’est pas un long fleuve tranquille. Envisagée dès les années 60, le projet d’usine est passé de main en main avant de se stabiliser avec la reprise du dossier par le géant brésilien Vale au groupe canadien Inco, qui avait acquis la concession et lancé le chantier en 2001. Bloqué pour des raisons politiques, économiques et environnementales, le projet a finalement trouvé un second souffle avec la signature du pacte pour un développement durable pour le Grand Sud.

Ce nouveau positionnement n’aura pas empêché l’avancée du chantier de traverser de nouveaux

et nombreux atermoiements. Ce n’est qu’en 2011 que l’usine pourra commencer sa longue et lente montée en puissance. Dix ans après ce démarrage, le constat est plutôt amer. Si le procédé industriel, plutôt innovant à l’époque, a fait ses preuves, le complexe calédonien de Vale n’a cessé de perdre de l’argent et l’usine, estimée à un peu plus de quatre milliards de dollars, aura coûté plus du double.

Antonin Beurrier, le PDG de Vale NC, ne cherche pas à se cacher derrière de faux-semblants. La fin de l’aventure de Vale en Nouvelle-Calédonie va se solder par une facture extrêmement lourde. « Au-delà de l’échec industriel, souligne le PDG, il y a un échec des retombées économiques, les gens n’en n’ont pas vraiment bénéficié ». C’est du moins le cas de la population, dans son ensemble, en dehors de quelques entreprises qui ont obtenu des largesses de l’industriel pendant un temps. Un constat amer, qui n’a pour autant pas entamé l’optimisme d’Antonin Beurrier, qui martèle toutefois que le temps de la rupture est venu et qu’il faudra désormais changer de mentalité pour que le projet ait un avenir.

New Century, une jeune compagnie

Le temps des multinationales déversant leurs milliards de dollars sur le territoire est bel et bien terminé. La signature, dans la nuit de lundi à mardi, d’un accord de négociations exclusives, valable deux mois, avec le groupe New Century Resources, une société créée en 2010 qui produit du zinc. Cette « junior » n’a clairement pas les moyens du groupe brésilien. Comme l’explique Antonin Beurrier, le rapport entre Vale et New Century est de l’ordre de un à mille. Autant dire qu’en cas de coup dur, le potentiel repreneur serait bien en peine de couvrir les pertes d’exploitation. Et de fait, rien n’est encore acquis.

Pendant deux mois, New Century aura le loisir d’examiner la situation de fond en comble avant de se prononcer. Son président, Pat Walta, a notamment indiqué qu’un audit complet sera nécessaire avant de pouvoir s’engager. C’est sans compter sur la voix de ses actionnaires, qui pourraient être opposés à un tel rachat, et sur la capacité de New Century à trouver des investisseurs prêts à s’engager dans cette opération qui présente des risques non négligeables. « S’engager dans cette aventure, c’est s’exposer à un risque de 2 000 milliards de francs », relève le PDG de Vale NC.