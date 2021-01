Les acteurs présents ont réaffirmé leur position et montré toute leur détermination à poursuivre la mobilisation. Pierre-Chanel Tutugoro (FLNKS), Raphaël Mapou (Ican), Louis Kotra Uregei (MNSK, Mouvement nationaliste pour la souveraineté de Kanaky), Wassissi Konyi (DUS, Dynamique unitaire sud) et des représentants des habitants de Goro se sont exprimés. Ils demandent toujours le retrait de Trafigura et attendent la réponse de l’État après leur courrier, envoyé fin décembre. Sonia Backes et la province Sud ont été souvent évoquées dans les prises de parole. La présidente serait « responsable de cette situation où l’usine Vale est à deux doigts de la fermeture ». Le collectif « Usine du Sud = usine pays » a rappelé être favorable aux discussions si Trafigura et Antonin Beurrier se retirent.

Le dossier SLN a également été évoqué. Selon Pierre-Chanel Tutugoro « il n’y a aucun blocage sur les sites miniers ».