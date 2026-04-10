Usine du Sud : les exigences de NBM, le possible acquéreur

En séance publique du Congrès mardi 31 mars, la présidente de la province Sud, Sonia Backès, a annoncé la tenue d’une réunion le lendemain, à Paris, entre le consortium NBM, pour New Battery Metals, intéressé par le rachat de Prony Resources New Caledonia, et l’État, qui contrôle désormais à travers une fiducie les 74 % du capital de l’usine du Sud. Aux côtés des représentants du Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, devait participer à la rencontre. Avec l’ambition de « conclure les différentes parties de la négociation », selon l’élue calédonienne. Aucun élément n’a filtré de ces échanges, du moins à ce stade, mercredi 8 avril.

Le consortium New Battery Metals, soutenu entre autres par des actionnaires qataris, a posé plusieurs conditions suspensives à l’État, confirmées dans une note des coutumiers de Drubéa-Kapumë début mars. L’une d’elles consiste en la prise en charge du passif via une subvention de 20 milliards de francs, suivie d’un prêt de 24 milliards destiné au financement des dépenses d’investissement et dont le début du remboursement serait activé à moyen terme, selon les informations de Demain en Nouvelle-Calédonie.

Une deuxième clause aurait trait à l’abandon d’une partie de la dette, estimée au total à plus de 65 milliards de francs vis-à-vis de l’État. Cette créance a encore évolué, puisque, d’après DNC, le conseil d’administration de Prony Resources New Caledonia a validé, le mois dernier, la signature d’un nouveau prêt de l’État à hauteur de 7 milliards de francs. Cette somme permettrait au complexe hydrométallurgique de tenir jusqu’au mois d’août, voire de septembre.

SUBVENTION « ÉNERGIE »

NBM entend bien percevoir enfin un soutien, tant de Paris que de la Nouvelle-Calédonie, face au coût de l’énergie. « La différence entre le prix moyen payé par un acteur indonésien et le prix moyen payé en Nouvelle-Calédonie représente, entre 2021 et 2023, un surcoût annuel moyen d’environ […] 35 millions d’euros [à PRNC] », avait avancé le rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’économie, publié en juillet 2023. Soit 4 milliards de francs.

Le consortium milite pour une subvention dédiée, en attendant la mise en place d’un schéma électrique fiable, compétitif et décarboné à l’échelle du territoire. Un commentaire du président de la République, Emmanuel Macron, sur la place des Cocotiers le 26 juillet 2023, ne saurait être oublié dans les discussions du moment. « La refonte du système énergétique, productif, est essentielle, avait indiqué le locataire de l’Élysée. Ce sont plusieurs milliards d’euros. Là, on ne va pas se battre sur les compétences. On va être clair, il n’y a que l’État qui peut le financer. Mais je vais être sérieux : je n’utilise pas l’argent du contribuable pour financer des modèles improductifs. » Bref, ces trois conditions posées sont au cœur de la négociation, et, de fait, des principaux différends.