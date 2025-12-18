Urgence pour la santé

Face à l’épuisement du personnel soignant et au sous-effectif, une intersyndicale Union territoriale CFE-CGC, Fédé, Syndicat des infirmiers et aides-soignants des urgences (Siasu) interpelle les élus afin de faire voter un texte en attente depuis six mois au Congrès. Celui-ci prévoit des mesures afin d’attirer et de stabiliser les soignants les plus expé- rimentés : une revalorisation d’ancienneté et une compensation salariale. « Si ce texte n’est pas voté, malheureusement, nous allons continuer à avoir cette hémorragie », prévient Emmanuel Soria, infirmier en réanimation et représentant UT-CFE-CGC.
Sur le même thème
Quand l’ombre du sapin de Noël apparaît dans le foyer, le réflexe est de regarder dans le rétroviseur, histoire de se remémorer en famille l’année écoulée autour des crevettes et letchis. Et que voit-on ? Du brouillard, un peu d’empoignades, des visages fermés, mais du courage et de la solidarité. […]
Le gouvernement a adopté à l’unanimité le débat d’orientation budgétaire pour 2026. L’assiette de répartition est stabilisée à 104 milliards de francs, contre 98 milliards pour 2025. Ce budget s’articulera autour de quatre priorités. La première est l’exemplarité en matière de gestion des dépenses publiques, à travers « des économies […]
La commune a connu plusieurs faits de violence graves ces derniers jours, notamment l’agression d’une femme aux abords des commerces et des violences dans un magasin. « Poindimié n’est plus un village paisible », écrit un collectif d’habitants, qui a manifesté lundi 15 décembre avant d’être reçu par les autorités. […]