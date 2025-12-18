Urgence pour la santé

Face à l’épuisement du personnel soignant et au sous-effectif, une intersyndicale Union territoriale CFE-CGC, Fédé, Syndicat des infirmiers et aides-soignants des urgences (Siasu) interpelle les élus afin de faire voter un texte en attente depuis six mois au Congrès. Celui-ci prévoit des mesures afin d’attirer et de stabiliser les soignants les plus expé- rimentés : une revalorisation d’ancienneté et une compensation salariale. « Si ce texte n’est pas voté, malheureusement, nous allons continuer à avoir cette hémorragie », prévient Emmanuel Soria, infirmier en réanimation et représentant UT-CFE-CGC.