La campagne 2020 pour le non à l’indépendance se profile bien différemment de la première, en 2018.

Les Loyalistes, désormais regroupés sous une même enseigne et un slogan (« Mon NON est Nouvelle-Calédonie »), disent avoir appris de leurs erreurs. Ils partiront unis et promettent une campagne moins timide que la première, avec un argumentaire axé sur tous les avantages que procure l’attachement à la France. Ils prévoient d’afficher de manière ostensible les couleurs du drapeau, de parler à toutes les sensibilités et de convaincre les abstentionnistes, particulièrement nombreux dans le Grand Nouméa. Figés par les résultats, néanmoins victorieux de 2018, ils regrettent de s’être fait prendre cette victoire et reprennent des couleurs. Comme les indépendantistes, Les Loyalistes partent avec une confiance retrouvée et cette fierté affichée de part et d’autre pourra, on s’en doute, échauffer les esprits, tant les gestes sont facilement assimilés dans ce contexte à des provocations. Il faudra donc, dans les deux camps, que le respect continue à dominer les discours politiques. Le premier grand rendez-vous du « non », organisé ce dimanche, 19 juillet, au parc Brunelet donnera en tout cas un premier aperçu de la mobilisation des partisans de la Calédonie française.