Finances, une voie et quelques ombres

La mission transpartisane a rappelé au président de la République, vendredi 4 septembre, « les besoins d’accompagnement financiers de la Nouvelle-Calédonie dans les prochains mois, notamment pour redonner de la perspective à la population, aux entreprises et aux investisseurs ». (©Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie)

La délégation transpartisane, menée par le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, a obtenu gain de cause à Paris sur l’obtention de fonds et la signature d’un contrat financier pluriannuel. Mais des précisions devront être apportées sur la nature des aides, sans compter qu’elles restent conditionnées au futur projet de loi de finances.

Milakulo Tukumuli, pour son baptême du feu parisien en tant que président du 19e gouvernement élu vendredi 31 juillet, a poussé un ouf de soulagement.

« La première victoire, c’est qu’on a fait quelque chose ensemble », malgré les divergences, a indiqué à l’AFP le patron de l’exécutif et chef de la délégation transpartisane. La mission, conduite dans la capitale du 1er au 5 septembre, a atteint son objectif, à savoir décrocher des fonds auprès des autorités nationales, sans accroc public, en l’absence annoncée du FLNKS, coalition qui a boycotté le déplacement. Toutefois, des zones d’ombre ou nécessités de précision s’imposent au terme du séjour.

Les montants sont conformes aux prévisions de la délégation : les besoins de fin d’année 2026 (11 millions d’euros, soit 1,3 milliard de francs) et du tout début 2027 (50 millions d’euros, ou 6 milliards de francs) seront couverts par l’État. Mais sous forme d’une avance de trésorerie, selon la présidente du Congrès, Virginie Ruffenach, et non pas de subvention. Donc à rembourser. Les services du Premier ministre, Sébastien Lecornu, ont en outre évoqué un soutien en loi de finances initiale, pour l’an prochain, entre 400 et 460 millions d’euros (47,7 et 54,9 milliards de francs).

Ces chiffres appellent deux remarques. Les Calédoniens espéraient 500 millions d’euros, soit 59,6 milliards de francs. Il y a une différence, qu’il va falloir absorber en compressant encore le budget 2027 – si cette option est possible –, en recherchant des économies… Enfin, Matignon prévoit cette aide conséquente « surtout sous forme de subventions ».

Le « surtout » revêt une certaine importance, mais ne définit pas le pourcentage, à ce stade. Or Milakulo Tukumuli, Virginie Ruffenach et autre Nicolas Metzdorf n’ont cessé de pointer à Paris l’endettement massif du territoire : plus de 400 %, soit bien au-dessus du seuil prudentiel de 90 %. Depuis la crise du Covid 19 puis les émeutes de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a emprunté environ 1,58 milliard d’euros (188,5 milliards de francs) en prêts garantis par l’État (PGE), auxquels s’ajoutent près de 1,09 milliard d’euros (130 milliards de francs) d’intérêts sur la durée des prêts, selon l’AFP après une actualisation du gouvernement.

« MAÎTRISER LA DETTE »

Au cœur de l’accord se pose toutefois la question des contreparties. En effet, au-delà du versement du solde du prêt garanti par l’État (PGE) de 13,7 milliards de francs et d’une subvention de 7,2 milliards en fin d’année, le package financier de Paris, tout récemment dévoilé, s’entoure de l’obligation de respect d’un certain nombre d’engagements. Un nouveau contrat financier pluriannuel, voulu sur la période de 2027 à 2031, mentionnera ces éléments. Les ministres des Outre-mer, Naïma Moutchou, et de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, ont annoncé l’ouverture des négociations.

Dans les grandes lignes, la Nouvelle-Calédonie « poursuivra les réformes nécessaires au retour à l’équilibre de ses finances publiques et sociales », en premier lieu, du Ruamm et du régime retraite Cafat. Le Congrès souhaitera, de toute évidence, connaître la liste de ces projets. Tandis que l’État « s’engagera dans la durée, avec un soutien permettant d’accompagner le redressement », mais aussi « de maîtriser la dette ».

Ce contrat, qui comprend un volet capital de désendettement, devra être finalisé d’ici la fin de l’année, les autorités de la République et la délégation calédonienne en ont convenu. Car les bases de ce jeu de Meccano financier doivent être posées dès le projet de loi de finances (PLF) pour 2027. « Il va falloir calibrer le champ des possibles », prévient-on du côté de Bercy.

Tout comme pour la reprise des usines de nickel (lire par ailleurs), une grande partie de ces engagements reste conditionnée à l’adoption de ce PLF. En cas de rejet du budget ou de motion de censure, contraignant à recourir à une loi spéciale, aucun engagement nouveau ne pourra être pris. Tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale ont soutenu, dans un courrier daté du jeudi 3 septembre, le plan d’action présenté par la délégation transpartisane. Lors de la rencontre du vendredi 4 septembre à l’Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a ainsi fortement encouragé les Calédoniens à sensibiliser les députés au vote à venir du projet de loi de finances.

Yann Mainguet avec Patrick Roger à Paris

Des ajustements

L’État a évoqué, jeudi 3 septembre, la nécessité d’identifier « les ajustements institutionnels ou pratiques utiles au bon fonctionnement du territoire et à son développement économique ». L’idée n’est pas de réenclencher des discussions sur le futur statut de l’archipel – l’accord de gouvernance entre Les Loyalistes, le Rassemblement et L’Éveil océanien l’interdit –, ni de « détricoter » l’accord de Nouméa. Mais de traiter les « blocages » dans la loi organique de 1999 s’il y a « consensus ».

Par exemple, fin du renouvellement annuel du président du Congrès, aides des provinces aux entreprises – sans s’aventurer sur le terrain de la fiscalité – ou encore attractivité économique sur les emplois qualifiés et détruits lors des émeutes. L’objectif ? Présenter un projet de loi organique au Parlement en janvier 2027. Ambitieux.

 