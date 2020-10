Sébastien Lecornu a multiplié les échanges avec les responsables politiques, les autorités civiles, économiques et coutumières, depuis son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Par visioconférence d’abord, puis sur le terrain, le ministre a eu tout le loisir de prendre la température du contexte calédonien. Après l’écoute, il pourrait souhaiter rassembler tout le monde autour de la table, alors que le fossé entre partisans du oui et ceux du non est intact.

L’idée, on le sait, est de renouer les fils du dialogue en constituant les piliers qui serviront de fondation à l’après-Accord de Nouméa. « Nous sommes dans un moment où je ne sais pas s’il y aurait une troisième consultation référendaire, puisque le Congrès a six mois pour prendre cette décision, a souligné le ministre. Néanmoins, ce que je sais, c’est qu’on a quand même besoin de préparer la suite, car quoiqu’il arrive, l’Accord de Nouméa touche à sa fin. » Et de préciser qu’il « n’est pas terminé, contrairement à ce qu’on peut entendre ici ou là ».

La fin de l’Accord d’abord

Préparer la sortie de l’Accord, tel est donc l’objectif de l’État. Emmanuel Macron avait ainsi indiqué, le soir du référendum, qu’il fallait que les forces politiques calédoniennes s’engagent avec ou sans troisième référendum, « que les partisans du oui acceptent d’envisager l’hypothèse et les conséquences du non et que les partisans du non acceptent d’envisager l’hypothèse et les conséquences d’un oui ». Un objectif qui ne semble pas à portée de main dans l’immédiat.

Daniel Goa a répété, ces derniers jours, que les indépendantistes ne changeront pas de position. « On va aller jusqu’au troisième référendum et en cas de victoire du oui, on négociera en bilatéral entre Calédoniens et l’État. Car si on essaie de renégocier maintenant un autre accord, quelle crédibilité aura l’accord de décolonisation qu’on a négocié en 1998, puisqu’on n’est pas capable de le respecter. » Si le non l’emporte une troisième fois, Daniel Goa explique que « la revendication demeurera, rien ne changera, sauf qu’on aura encore les problèmes que nous connaissons aujourd’hui, et peut-être amplifiés, puisque le pays n’est pas en très bonne santé budgétaire ». De fait, le chef de l’Union calédonienne dit vouloir rallier à la cause du oui tous les Calédoniens : « Nous avons préparé un projet de société et un projet de Constitution qui sera soumis aux Calédoniens et une fois qu’ils se seront mis d’accord, nous discuterons de cela et de la suite avec l’État français. Mais il n’y aura alors plus que deux partenaires et non trois. (…) c’est la Calédonie qui discutera avec l’État, pas les indépendantistes ».