Une visite qui laisse un goût amer au FLNKS

UNE « ÉTAPE » DANS LE PACIFIQUE

Restés sur leur faim au sujet de l’avenir institutionnel, les indépendantistes n’ont pas totalement digéré la « mise en garde » sur les appétences des géants du Pacifique. « Sans la Chine, les Jeux du Pacifique n’auraient pas pu se dérouler dans des pays avec très peu de moyens. Les Américains ont établi pas mal de choses ici », rétorque Aloisio Sako. Pierre-Chanel Tutugoro, secrétaire général de l’UC, pointe le « danger » de la politique régionale d’Emmanuel Macron : « Utiliser la Nouvelle-Calédonie comme porte-avions, c’est mettre en danger le peuple calédonien ». Le FLNKS ne se reconnaissait de toute façon pas dans cet axe Indo-Pacifique.

Au final, les indépendantistes retiennent surtout que le président de la République n’emprunte pas la même « trajectoire » qu’eux. « La visite de Macron était une étape dans le Pacifique, dans son axe Indo-Pacifique », tacle Daniel Goa, président de l’UC. Il était là pour « défendre sa stratégie », abonde Charles Washetine. « Certains sujets n’ont été confirmés qu’à la marge, relève le porte-parole du Palika. Les discussions se font avec le ministre Gérald Darmanin. »

Emmanuel Macron n’a pas mentionné l’aspiration d’indépendance. Pas un mot sur la troisième consultation, son taux d’abstention de 57 % et la non-participation des indépendantistes, « contentieux » que le FLNKS a porté à la Cour de justice des Nations unies et au Comité des 24. « Il a été blessé, note Roch Wamytan. Nous, on a toujours le 12 décembre 2021 en travers de la gorge. Des milliers de personnes ont été blessées. On n’acceptera jamais le troisième référendum. »